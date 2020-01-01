Τι είναι τα νομίσματα Meme;

Τα νομίσματα Meme λειτουργούν σαν την ψυχαγωγία του κόσμου των κρυπτονομισμάτων. Γεννημένα από την κουλτούρα του διαδικτύου, τα αστεία και τα memes, συχνά ξεκινούν ως παιχνιδιάρικα, ανεπιτήδευτα tokens εμπνευσμένα από σχεδόν οτιδήποτε. Για παράδειγμα, μια viral φωτογραφία σκύλου έγινε το DOGE , το πιο hot memecoin, καθώς και μερικά trending memes στο διαδίκτυο όπως το CHILLGUY

Παρά τις κωμικές τους ρίζες, τα νομίσματα meme είναι διάσημα για τις διακυμάνσεις των τιμών τους και τον ενθουσιασμό τους. Παρόλο που μπορεί να μην προσφέρουν την ίδια χρησιμότητα ή το ίδιο μακροπρόθεσμο όραμα με τα καθιερωμένα κρυπτονομίσματα όπως το BTC, η γοητεία τους έγκειται στην κοινότητα και το περιπετειώδες ταξίδι που προσφέρουν. Είτε είστε εδώ για τα MEME είτε για να προλάβετε την επόμενη μεγάλη ευκαιρία, τα νομίσματα meme είναι ένα διασκεδαστικό και απρόβλεπτο κομμάτι του τοπίου crypto.