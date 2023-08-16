Κανόνες ελέγχου του κινδύνου συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης

Κεφάλαιο Ι Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση κινδύνου των παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών futures, να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των συναλλασσομένων μερών και να διασφαλιστεί η κανονική εξέλιξη των συναλλαγών futures, η παρούσα πλατφόρμα διατυπώνει τους παρόντες κανόνες ελέγχου κινδύνου (εφεξής "οι κανόνες").

Άρθρο 2 Η διαχείριση κινδύνων των συναλλαγών Futures υιοθετεί το σύστημα ορίων κινδύνου, το σύστημα αναγκαστικής εκκαθάρισης, το σύστημα αναγκαστικής απομόχλευσης και το σύστημα δίκαιων τιμών

Άρθρο 3 Αυτή η πλατφόρμα (εφεξής “πλατφόρμα” ή “εμείς”) και οι χρήστες της πλατφόρμας (εφεξής “εσείς”) πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα μέτρα. Αυτοί οι κανόνες και οι τροποποιήσεις που γίνονται από την πλατφόρμα σε αυτούς τους κανόνες κατά καιρούς αποτελούν μέρος της συμφωνίας χρήστη της πλατφόρμας. Χρησιμοποιώντας ή αγοράζοντας τις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων Futures και τα προϊόντα της πλατφόρμας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτούς τους κανόνες και τις τροποποιήσεις και ενημερώσεις μας σε αυτούς τους κανόνες κατά καιρούς.

Κεφάλαιο II Όροι και συμφωνίες ελέγχου κινδύνων

Άρθρο 4 Όταν εμπορεύεστε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και συναφή προϊόντα στην πλατφόρμα, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Εκτός από τη διακύμανση των τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου στις συναλλαγές παραγώγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλατφόρμα μπορεί να αποφασίσει να κλείσει ορισμένες ή όλες τις θέσεις σας.

Άρθρο 5 Η εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος συναλλαγών ή κατοχής εικονικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να σας προκαλέσει σημαντικές πραγματικές απώλειες. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά εάν θα διαπραγματευτείτε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή σχετικά παράγωγα και να χρησιμοποιήσετε μόχλευση ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση.

Άρθρο 6 Η πλατφόρμα δεν εγγυάται την ομαλή και σταθερή συναλλαγή futures ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την εμπορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (και οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων).

Άρθρο 7 Η τιμή θα κυμαίνεται ανά πάσα στιγμή λόγω οποιωνδήποτε παραγόντων. Καθώς η τιμή κυμαίνεται, μπορεί να έχετε μεγάλο κέρδος ή ζημία. Οποιοδήποτε ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ή θέση συναλλαγών μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις σε αξία ή ακόμη και να καταστεί άχρηστο.

Άρθρο 8 Οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από λάθος του χρήστη βαρύνει τον χρήστη. Το σφάλμα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά: αδυναμία λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες συναλλαγών, αποτυχία έγκαιρης διεξαγωγής σχετικής συναλλαγών, να ξεχάσει ή να διαρρεύσει τον κωδικό πρόσβασης, σπάσιμο του κωδικού πρόσβασης από άλλους και παραβίαση υπολογιστή από άλλους χρήστες.

Άρθρο 9 Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει τυχόν μη εντοπισμένα κενά στον ιστότοπο ή μη εξουσιοδοτημένα εργαλεία υψηλής συχνότητας και διαδικαστικά εργαλεία για να δημιουργήσει παράνομα κέρδη, θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη για σκοπούς ανάκτησης. Πρέπει να συνεργαστείτε έμπρακτα, διαφορετικά θα λάβουμε μέτρα που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τον περιορισμό των συναλλαγών λογαριασμού, τη δέσμευση κεφαλαίων λογαριασμού και τη λήψη νομικών μέτρων. Ο χρήστης θα είναι επίσης υπεύθυνος για το κόστος που οφείλεται στην αποτυχία του χρήστη να συνεργαστεί αποτελεσματικά.

Άρθρο 10 Οι υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβάσεων futures ψηφιακών παραγώγων που παρέχονται από την πλατφόρμα ενδέχεται να έχουν αυξημένους παράγοντες κινδύνου. Καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι:

(1) Ενδέχεται να χάσετε όλο το αρχικό σας περιθώριο και όλα τα πρόσθετα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που αποθηκεύσατε στην πλατφόρμα μας προκειμένου να διατηρήσετε τη θέση σας,

(2) Εάν οι αλλαγές στην αγορά δεν ευνοούν τη θέση σας ή το επίπεδο περιθωρίου κέρδους, ενδέχεται να ενημερωθείτε προσωρινά να μεταφέρετε πρόσθετα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να διατηρήσετε τη θέση σας.

(3) Εάν αποτύχετε να καταθέσετε πρόσθετα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στον λογαριασμό σας όπως απαιτείται, μπορούμε να κλείσουμε τη θέση τη στιγμή της απώλειας κατά την κρίση μας.

(4) Το κέρδος ή η ζημία σας θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση της τιμής των αντίστοιχων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η οποία είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως δεδομένα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή διακοπή δικτύου, ενδέχεται να κλείσουμε τα σχετικά συμβόλαια futures εκ των προτέρων για την καλή μας πίστη λόγω της φύσης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Θεωρείτε ότι έχετε επίγνωση αυτού του πιθανού κινδύνου.

Ακόμα κι αν η πλατφόρμα έχει αποκαλύψει τους πιθανούς κινδύνους, ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν και μπορεί να χάσετε ορισμένα ή όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία. Θα πρέπει να αξιολογήσετε προσεκτικά εάν η οικονομική σας κατάσταση και η ανοχή κινδύνου είναι κατάλληλες για συναλλαγές στην πλατφόρμα μας.

Κεφάλαιο III Μέτρα ελέγχου κινδύνων

Άρθρο 11 Προκειμένου να ρυθμιστεί η συμπεριφορά συναλλαγών των συμβάσεων futures παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να διατηρηθεί η κατάσταση της αγοράς, να προωθηθεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς και να ενισχυθεί η εποπτεία των λογαριασμών με πραγματικό έλεγχο, η πλατφόρμα συναλλαγών έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα όπως το υποχρεωτικό κλείσιμο, η απαγόρευση των συναλλαγών και το κλείσιμο του λογαριασμού σε λογαριασμούς μη κανονικών συναλλαγών και λογαριασμούς με πραγματικό έλεγχο,

Άρθρο 12 Η πλατφόρμα για τα διηνεκή futures παραγώγων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιβλέπει τη συμπεριφορά των συναλλαγών. Σε περιπτώσεις μη φυσιολογικών συναλλαγών και λογαριασμών με πραγματική σχέση ελέγχου, ενδέχεται να ξεκινήσουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση της μη φυσιολογικής συμπεριφοράς συναλλαγών και την εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων διαχείρισης για τους χρήστες.

Άρθρο 13 Οι χρήστες που συμμετέχουν στη συναλλαγή παραγώγων πρέπει να συμμορφώνονται με τους επιχειρηματικούς κανόνες και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της πλατφόρμας, να αποδέχονται την αυτοπειθαρχική διαχείριση της πλατφόρμας και να ρυθμίζουν συνειδητά τη συμπεριφορά συναλλαγών.

Άρθρο 14 Προσδιορισμός μη κανονικών συναλλαγών και πραγματική σχέση ελέγχου

1. Στην περίπτωση των ακόλουθων περιστάσεων, η πλατφόρμα θα το αναγνωρίσει ως μη κανονική συναλλαγή και τη συμπεριφορά του πραγματικού λογαριασμού σχέσης ελέγχου:

(1) Εσείς ως ο εμπορικός εταίρος, που συμμετέχετε επανειλημμένα σε ατομικές αγορές και συναλλαγές.

(2) Ένας ή περισσότεροι πελάτες με λογαριασμούς που σχετίζονται με πραγματική σχέση ελέγχου που πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους για πολλές φορές.

(3) Ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί που σχετίζονται με πραγματική σχέση ελέγχου που χειραγωγούν τη συμπεριφορά των τιμών αγοράς μέσω συναλλαγών, όπως αντιστοιχισμένες εντολές.

(4) Μη φυσιολογικές συμπεριφορές όπως η ίδια πηγή κεφαλαίων, η ίδια διεύθυνση IP και η σύγχρονη συμπεριφορά συναλλαγών ενός ή πολλαπλών λογαριασμών συναλλαγών.

(5) Η συχνή δήλωση και η ακύρωση της δήλωσης εντός μιας ημέρας μπορεί να επηρεάσει την τιμή διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή να παραπλανήσει άλλους συμμετέχοντες στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να διεξάγουν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (συχνή δήλωση και ακύρωση εντολών).

(6) Πολλαπλές δηλώσεις μεγάλου ποσού και ακύρωση δήλωσης εντός μιας ημέρας μπορεί να επηρεάσουν την τιμή διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή να παραπλανήσουν άλλους συμμετέχοντες στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης να διεξάγουν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (δήλωση μεγάλου ποσού και ακύρωση εντολών).

(7) Η συνδυασμένη θέση ενός ή περισσότερων λογαριασμών που σχετίζονται με πραγματική σχέση ελέγχου υπερβαίνει το όριο θέσης της πλατφόρμας.

(8) Ο όγκος συναλλαγών έναρξης μιας μεμονωμένης ημέρας διαπραγμάτευσης σε μια εισηγμένη ποικιλία ή συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης υπερβαίνει τον όγκο συναλλαγών ανοίγματος της ημέρας που έχει ορίσει η πλατφόρμα.

(9) Η συμπεριφορά της έκδοσης εμπορικών εντολών με τον τρόπο της διαδικαστικής συναλλαγής χωρίς την άδεια της πλατφόρμας, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του συστήματος της πλατφόρμας ή την κανονική εντολή συναλλαγής.

(10) Υποκλοπή λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης άλλων ατόμων με παράνομα μέσα ή χρήση σχετικών λογαριασμών για τη διεξαγωγή παράνομων συναλλαγών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

(11) Άλλες περιστάσεις που προσδιορίζονται από την πλατφόρμα.

2. Η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα ένδικα μέσα που επιτρέπονται από το νόμο και την αρχή του θεμιτού εμπορίου για παραβιάσεις αυτών των κανόνων, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιορισμού, της αναστολής ή του τερματισμού του λογαριασμού σας ή της άρνησης του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση.

3. Εάν η πλατφόρμα υποψιάζεται ότι οποιεσδήποτε δραστηριότητες συναλλαγών παραβιάζουν τους κανόνες που ορίζονται ή εμφανίζονται σε αυτούς τους κανόνες, η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις συναλλαγές οποιουδήποτε λογαριασμού εάν είναι απαραίτητο. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε μέτρα ελέγχου κινδύνου, όπως ακύρωση συναλλαγών, περιορισμοί συναλλαγών και δέσμευση λογαριασμών. Η πλατφόρμα δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από τον περιορισμό, την απόσυρση ή το πρόωρο κλείσιμο της συναλλαγής λόγω υποψίας παραβίασης αυτών των κανόνων. Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν προκληθούν ζημίες από τις ενέργειές μας, θα διασφαλίσετε ότι η πλατφόρμα δεν θα ζημιωθεί από εσάς ή από οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη τρίτων και να αποζημιώσετε τις σχετικές απώλειες. Δεν επιτρέπεται να κάνετε συναλλαγές ή καταθέσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας για τη συμπεριφορά του λογαριασμού. Η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να κλείσει τον λογαριασμό χωρίς περαιτέρω εξήγηση στο τέλος της περιόδου έρευνας.

4. Η πλατφόρμα έχει το δικαίωμα να κλείσει ή να παγώσει τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και να μεταφέρει τυχόν εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία στη διεύθυνση αρχειοθέτησής σας.

Επιπλέον, εάν η πλατφόρμα θεωρεί ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός έχει παραβιάσει τη συμφωνία χρήστη και τους κανόνες της πλατφόρμας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ), έχει το δικαίωμα να κλείσει αμέσως τον λογαριασμό σας και όλα τα σχετικά εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκουν στην πλατφόρμα.