Ε3: Πώς ενεργοποιείται η ρευστοποίηση;

Η MEXC υιοθετεί έναν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου που συνάδει με τα κύρια διαρκή Futures:

1) Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς το ποσοστό περιθωρίου διατήρησης.

2) Το περιθώριο υπολογίζεται με βάση την εύλογη τιμή.

3) Εάν το ποσοστό περιθωρίου πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο ρευστοποίησης, το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη ρευστοποίηση για να περιορίσει τις πιθανές απώλειες.