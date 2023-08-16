Futures μετοχών της MEXC: Η.Π.Α. Μετοχές, βασισμένες σε κρύπτο
Εκτελέστε συναλλαγές με κινήσεις μετοχών των ΗΠΑ με χρήση κρύπτο ως περιθώριο—μηδενικά εμπόδια, μέγιστη ευελιξία
Στο μέλλον θα προστεθούν περισσότερα ζευγάρια συναλλαγών για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.
Βασικά χαρακτηριστικά
Οι χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών
Απολαύστε εξαιρετικά ανταγωνιστικές προμήθειες συναλλαγών με ειδικό διαπραγματευτή έως και 0.00% και λήπτη έως και 0.00% σε ζευγάρια Futures μετοχών των ΗΠΑ.
Συγχρονισμένο με τις ΗΠΑ. Ώρες συναλλαγών
Εκτελέστε συναλλαγές σε συγχρονισμό με την πραγματική χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ για μια αυθεντική εμπειρία συναλλαγών.
Κορυφαίο βάθος αγοράς στον κλάδο
Η συνολική ρευστότητα εξασφαλίζει σταθερή τιμολόγηση κατά τη διάρκεια της αστάθειας της αγοράς, ελαχιστοποιώντας την ολίσθηση για καλύτερη εκτέλεση των συναλλαγών
Σύμφωνη με την εμπειρία των διαρκών Futures
Απρόσκοπτη μετάβαση—ίδιο περιβάλλον συναλλαγών και εμπειρία με τα διαρκή Futures, χωρίς καμία επιπλέον εκπαίδευση.
Συχνές ερωτήσεις
Ε1: Πώς χρεώνεται το επιτόκιο χρηματοδότησης;
Τα Futures μετοχών της MEXC απαλλάσσονται επί του παρόντος από τις προμήθειες χρηματοδότησης—δεν υπάρχει κόστος διακράτησης.
Ε2: Πώς υπολογίζεται το PNL;
Τύπος: PNL = (Τιμή κλεισίματος - Τιμή εισόδου) × Μόχλευση × Αριθμός μετοχών × Κατεύθυνση (Μακροπρ. = +1, Βραχυπρ. = -1)Παραδείγματα:1) Κέρδος από μια μακροπρ. θέση: Αγοράστε 1 μετοχή της Apple (AAPL) στα 100 $ (υποθέτοντας ότι ένα συμβόλαιο αντιπροσωπεύει 1 μετοχή) και κλείστε στα 105 $. Κέρδος = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 $2) Κέρδος από μια βραχυπρ. θέση: Πουλήστε 1 μετοχή της Tesla (TSLA) στα 200 $ και κλείστε στα 195 $. Κέρδος = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = 5 $
Ε3: Πώς ενεργοποιείται η ρευστοποίηση;
Η MEXC υιοθετεί έναν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνου που συνάδει με τα κύρια διαρκή Futures:1) Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς το ποσοστό περιθωρίου διατήρησης.2) Το περιθώριο υπολογίζεται με βάση την εύλογη τιμή.3) Εάν το ποσοστό περιθωρίου πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο ρευστοποίησης, το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη ρευστοποίηση για να περιορίσει τις πιθανές απώλειες.
Ε4: Πώς καθορίζεται η εύλογη τιμή για τα Futures μετοχών;
Η εύλογη τιμή βασίζεται στην τελευταία τιμή συναλλαγής της υποκείμενης μετοχής των ΗΠΑ.
Ε5: Ποια λειτουργία περιθωρίου υποστηρίζεται για τα Futures μετοχών;
Υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου.
Ε6: Μπορώ να εκτελώ συναλλαγές με Futures μετοχών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της αγοράς;
Κατά τη διάρκεια των περιόδων κλεισίματος, οι χρήστες μπορούν να ακυρώνουν ανεκτέλεστες εντολές και να προσθέτουν περιθώριο, αλλά δεν μπορούν να προβαίνουν σε νέες εντολές ή να κλείνουν υφιστάμενες θέσεις. Για να αποφύγετε πιθανές απώλειες από τη μεταβλητότητα τιμής, συνιστάται να κλείνετε τις θέσεις σας πριν από το κλείσιμο της αγοράς. Οι ώρες εκτέλεσης συναλλαγών ευθυγραμμίζονται με τα προγράμματα των NYSE και NASDAQ, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.
Ε7: Τα Futures μετοχών υποστηρίζουν μόχλευση;
Τα Futures μετοχών της MEXC υποστηρίζουν μόχλευση έως και 5x. Η εκτέλεση συναλλαγών με μόχλευση αυξάνει τόσο τα δυνητικά κέρδη όσο και τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ρευστοποίησης ή αρνητικού υπολοίπου. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να είναι προσεκτικοί όταν επιλέγουν ένα επιτόκιο μόχλευσης.
Ε8: Πώς αντιμετωπίζονται οι θέσεις κατά τη διάρκεια της διάσπασης μετοχών ή της αντίστροφης διάσπασης;
Σε περίπτωση διάσπασης μετοχών, αντίστροφης διάσπασης ή αναπροσαρμογής μερισμάτων, η πλατφόρμα θα δρομολογήσει τον πρόωρο διακανονισμό των ανοικτών θέσεων για την αποφυγή απροσδόκητης μεταβλητότητας. Η εκτέλεση συναλλαγών θα συνεχιστεί κανονικά μετά τον διακανονισμό. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για ενημερώσεις.