Futures μετοχών της MEXC: Η.Π.Α. Μετοχές, βασισμένες σε κρύπτο

Εκτελέστε συναλλαγές με κινήσεις μετοχών των ΗΠΑ με χρήση κρύπτο ως περιθώριο—μηδενικά εμπόδια, μέγιστη ευελιξία

Ζευγάρια Futures μετοχών

Στο μέλλον θα προστεθούν περισσότερα ζευγάρια συναλλαγών για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.
Βασικά χαρακτηριστικά

Οι χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών

Απολαύστε εξαιρετικά ανταγωνιστικές προμήθειες συναλλαγών με ειδικό διαπραγματευτή έως και 0.00% και λήπτη έως και 0.00% σε ζευγάρια Futures μετοχών των ΗΠΑ.

Συγχρονισμένο με τις ΗΠΑ. Ώρες συναλλαγών

Εκτελέστε συναλλαγές σε συγχρονισμό με την πραγματική χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ για μια αυθεντική εμπειρία συναλλαγών.

Κορυφαίο βάθος αγοράς στον κλάδο

Η συνολική ρευστότητα εξασφαλίζει σταθερή τιμολόγηση κατά τη διάρκεια της αστάθειας της αγοράς, ελαχιστοποιώντας την ολίσθηση για καλύτερη εκτέλεση των συναλλαγών

Σύμφωνη με την εμπειρία των διαρκών Futures

Απρόσκοπτη μετάβαση—ίδιο περιβάλλον συναλλαγών και εμπειρία με τα διαρκή Futures, χωρίς καμία επιπλέον εκπαίδευση.

Συχνές ερωτήσεις

Ε1: Πώς χρεώνεται το επιτόκιο χρηματοδότησης;

Ε2: Πώς υπολογίζεται το PNL;

Ε3: Πώς ενεργοποιείται η ρευστοποίηση;

Ε4: Πώς καθορίζεται η εύλογη τιμή για τα Futures μετοχών;

Ε5: Ποια λειτουργία περιθωρίου υποστηρίζεται για τα Futures μετοχών;

Ε6: Μπορώ να εκτελώ συναλλαγές με Futures μετοχών κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της αγοράς;

Ε7: Τα Futures μετοχών υποστηρίζουν μόχλευση;

Ε8: Πώς αντιμετωπίζονται οι θέσεις κατά τη διάρκεια της διάσπασης μετοχών ή της αντίστροφης διάσπασης;