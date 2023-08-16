* Για κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, κάθε χρήστης μπορεί να κρατήσει έως και 50 ανοιχτές εντολές υπό όρους ανά τύπο εντολής, συμπεριλαμβανομένων εντολών ενεργοποίησης, εντολών TP/SL και εντολών trailing stop.

Futures Μόχλευση Μέγεθος ( 1 Σύμβ. ) Ελάχιστο ποσό εντολής Μέγ. Ενιαία Αγορά Ποσότητα εντολής Μέγ. Ποσότητα Ενιαίου Ορίου Παραγγελίας Ελάχιστη Αλλαγή Τιμής Οριακή εντολή Price Cap / Price Floor Ratio Μέγιστη Ανοιχτή Ποσότητα Παραγγελίας Προστασία τιμών MOODENGUSDT Διαρκή undefined ~ undefined ‎ 10 MOODENG -- -- -- 0.00001 NaN% / NaN% NaN%