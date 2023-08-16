Loading...
Πληροφορίες
Οδηγός για το Futures
Στοιχεία Futures
Όριο Κινδύνου
Κανόνες Συναλλαγών
Τιμή δείκτη
Εύλογη Τιμή
Ιστορικό Επιτοκίου Χρηματοδότησης
Λογαριασμός Ασφαλιστικού Ταμείου
Σύμβ.
*
Για κάθε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, κάθε χρήστης μπορεί να κρατήσει έως και 50 ανοιχτές εντολές υπό όρους ανά τύπο εντολής, συμπεριλαμβανομένων εντολών ενεργοποίησης, εντολών TP/SL και εντολών trailing stop.
Futures
Μόχλευση
Μέγεθος(1 Σύμβ.)
Ελάχιστο ποσό εντολής
Μέγ. Ενιαία Αγορά Ποσότητα εντολής
Μέγ. Ποσότητα Ενιαίου Ορίου Παραγγελίας
Ελάχιστη Αλλαγή Τιμής
Οριακή εντολή Price Cap / Price Floor Ratio
Μέγιστη Ανοιχτή Ποσότητα Παραγγελίας
Προστασία τιμών
MOODENGUSDT
Διαρκή
undefined ~ undefined
10 MOODENG
--
--
--
0.00001
NaN% / NaN%
NaN%
Προηγούμενο
Επόμενο
σελίδα