Επιλέξιμα Κρύπτο για Οφειλές

Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι επιλέξιμα για χρήση ως οφειλές.

1. Όταν οι οφειλές ενός κρύπτο υπερβαίνουν το κατώφλιο αυτόματης αποπληρωμής, θα ενεργοποιείται η αυτόματη αποπληρωμή.

2. Κατά την αυτόματη αποπληρωμή, ποσό αποπληρωμής = τρέχον παθητικό - όριο αυτόματης αποπληρωμής × (1 - λόγος αυτόματης αποπληρωμής). Θα χρεωθεί προμήθεια με βάση το ποσοστό έκπτωσης του κρύπτο πληρωμής. Για παράδειγμα, εάν το οφειλόμενο ποσό είναι 1,000 USDT και το ποσοστό έκπτωσης είναι 90%, θα απαιτηθούν BTC αξίας (1,000 / 90%).

3. Οι τόκοι διακανονίζονται ωριαία με βάση τις οφειλές κατά τη στιγμή του διακανονισμού. Εάν οι οφειλές βρίσκονται εντός του άτοκου ορίου, δεν χρεώνονται τόκοι.