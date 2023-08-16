Επιλέξιμα Κρύπτο για Πρόσθετη Εγγύηση
Τα παραπάνω περ. στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη εγγύηση στη Λειτουργία Πολλαπλών Περ. Στοιχείων.Ορισμένα κρύπτο χρησιμοποιούν ποσοστά πρόσθετης εγγύησης σε βαθμίδες. Για παράδειγμα, η διακράτηση 1 BTC σε ποσοστό 90% συνεισφέρει ως διαθέσιμο περιθώριο 0.9 BTC. Για το τμήμα που υπερβαίνει το 1 BTC εφαρμόζεται ποσοστό 80%, οπότε η διακράτηση 2 BTC συνεισφέρει ως διαθέσιμο περιθώριο 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC.
Επιλέξιμα Κρύπτο για Οφειλές
Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι επιλέξιμα για χρήση ως οφειλές.1. Όταν οι οφειλές ενός κρύπτο υπερβαίνουν το κατώφλιο αυτόματης αποπληρωμής, θα ενεργοποιείται η αυτόματη αποπληρωμή.2. Κατά την αυτόματη αποπληρωμή, ποσό αποπληρωμής = τρέχον παθητικό - όριο αυτόματης αποπληρωμής × (1 - λόγος αυτόματης αποπληρωμής). Θα χρεωθεί προμήθεια με βάση το ποσοστό έκπτωσης του κρύπτο πληρωμής. Για παράδειγμα, εάν το οφειλόμενο ποσό είναι 1,000 USDT και το ποσοστό έκπτωσης είναι 90%, θα απαιτηθούν BTC αξίας (1,000 / 90%).3. Οι τόκοι διακανονίζονται ωριαία με βάση τις οφειλές κατά τη στιγμή του διακανονισμού. Εάν οι οφειλές βρίσκονται εντός του άτοκου ορίου, δεν χρεώνονται τόκοι.