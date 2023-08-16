Τι είναι το Copy Trade;

Η Αντιγραφή Συναλλαγών MEXC είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό χαρακτηριστικό για όλους τους επενδυτές και τους ακολούθους τους. Οι ακόλουθοι μπορούν να ακολουθούν χωρίς κόπο έναν έμπειρο επενδυτή της επιλογής τους και, όταν ο επενδυτής ξεκινήσει μια κορυφαία συναλλαγή, το σύστημα θα υποβάλει αυτόματα μια εντολή για τον ακόλουθο, με βάση τη στρατηγική του επενδυτή. Ο επενδυτής θα πάρει και μερίδιο από τα κέρδη του ακόλουθου!