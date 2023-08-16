Η Αντιγραφή Συναλλαγών MEXC είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό χαρακτηριστικό για όλους τους επενδυτές και τους ακολούθους τους. Οι ακόλουθοι μπορούν να ακολουθούν χωρίς κόπο έναν έμπειρο επενδυτή της επιλογής τους και, όταν ο επενδυτής ξεκινήσει μια κορυφαία συναλλαγή, το σύστημα θα υποβάλει αυτόματα μια εντολή για τον ακόλουθο, με βάση τη στρατηγική του επενδυτή. Ο επενδυτής θα πάρει και μερίδιο από τα κέρδη του ακόλουθου!
Συνδεθείτε με μια μεγάλη ομάδα ακολούθων και κερδίστε μερίδιο από τα κέρδη των ακολούθων σας.
Περιμένετε να εγκριθεί η αίτησή σας, κάτι που συνήθως χρειάζεται 1-2 ημέρες.
Το σύστημα θα κάνει αυτόματα εντολές για τους ακόλουθούς σας.
Ακολουθήστε έναν έμπειρο επενδυτή και μην χάσετε ποτέ ξανά τις τάσεις της αγοράς.
Μεταφέρετε χρήματα στον λογαριασμό σας Spot
Συμπληρώστε τα στοιχεία αντιγραφής συναλλαγής
Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να εφαρμόσουν τις εμπορικές τους δεξιότητες για να βοηθήσουν τους ακόλουθους να κάνουν κερδοφόρες συναλλαγές από τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο κέρδους. Οι ακόλουθοι μπορούν να ακολουθήσουν αβίαστα συνετές στρατηγικές συναλλαγών με ένα μόνο κλικ.
Το σύστημα θα θέσει τις εντολές για τους ακόλουθους με βάση τη στρατηγική του επενδυτή.
Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να μεταφέρουν χρήματα στον λογαριασμό αντιγραφής τους και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για να ξεκινήσουν την αντιγραφή συναλλαγών.
Όλοι οι traders διαθέτουν μεγάλη εμπειρία συναλλαγών και έχουν ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο. Έχουν εγκριθεί μετά από προσεκτική εξέταση από τη MEXC.