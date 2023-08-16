Loading...

Οι συναλλαγές είναι πιο εύκολες τώρα από ποτέ

50,000+

Συνολικοί χρήστες αντιγραφής συναλλαγής

1,000,000,000+ USDT

Συνολικό Ποσό Συναλλαγών Αντιγράφων

Τι είναι το Copy Trade;

Η Αντιγραφή Συναλλαγών MEXC είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό χαρακτηριστικό για όλους τους επενδυτές και τους ακολούθους τους. Οι ακόλουθοι μπορούν να ακολουθούν χωρίς κόπο έναν έμπειρο επενδυτή της επιλογής τους και, όταν ο επενδυτής ξεκινήσει μια κορυφαία συναλλαγή, το σύστημα θα υποβάλει αυτόματα μια εντολή για τον ακόλουθο, με βάση τη στρατηγική του επενδυτή. Ο επενδυτής θα πάρει και μερίδιο από τα κέρδη του ακόλουθου!

Πώς να ξεκινήσετε το Copy Trade;

Εάν διαθέτετε μεγάλη εμπειρία συναλλαγών και ισχυρή αίσθηση κρίσης απέναντι στην αγορά, μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε επενδυτής και να κερδίσετε μερίδια κέρδους.

Γίνε Επενδυτής

Συνδεθείτε με μια μεγάλη ομάδα ακολούθων και κερδίστε μερίδιο από τα κέρδη των ακολούθων σας.

Υποβολή Αίτησης

Περιμένετε να εγκριθεί η αίτησή σας, κάτι που συνήθως χρειάζεται 1-2 ημέρες.

Ξεκινήστε Κορυφαία Συναλλαγή

Το σύστημα θα κάνει αυτόματα εντολές για τους ακόλουθούς σας.

Εάν είστε κανονικός χρήστης που δεν θέλει να χάσει τις τελευταίες τάσεις της αγοράς, μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε έναν έμπειρο επενδυτή και να αντιγράψετε τις τάσεις του.

Γίνετε ακόλουθος

Ακολουθήστε έναν έμπειρο επενδυτή και μην χάσετε ποτέ ξανά τις τάσεις της αγοράς.

Μεταφορά Κεφαλαίων

Μεταφέρετε χρήματα στον λογαριασμό σας Spot

Ακολουθήστε έναν Επενδυτή

Συμπληρώστε τα στοιχεία αντιγραφής συναλλαγής

Οφέλη από την Αντιγραφή Συναλλαγής

  • Win-Win

    Οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να εφαρμόσουν τις εμπορικές τους δεξιότητες για να βοηθήσουν τους ακόλουθους να κάνουν κερδοφόρες συναλλαγές από τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν μερίδιο κέρδους. Οι ακόλουθοι μπορούν να ακολουθήσουν αβίαστα συνετές στρατηγικές συναλλαγών με ένα μόνο κλικ.

  • Αυτοματοποιημένο Σύστημα

    Το σύστημα θα θέσει τις εντολές για τους ακόλουθους με βάση τη στρατηγική του επενδυτή.

  • Φράγμα Χαμηλής Εισόδου

    Οι χρήστες χρειάζεται μόνο να μεταφέρουν χρήματα στον λογαριασμό αντιγραφής τους και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για να ξεκινήσουν την αντιγραφή συναλλαγών.

  • Επαγγελματίας & Αξιόπιστος

    Όλοι οι traders διαθέτουν μεγάλη εμπειρία συναλλαγών και έχουν ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο. Έχουν εγκριθεί μετά από προσεκτική εξέταση από τη MEXC.

Μην χάσετε καμία σημαντική τάση της αγοράς. Ξεκινήστε το Copy Trading τώρα!

