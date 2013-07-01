XLMUSDT -- Αλλαγή-- Τιμή δείκτη-- Εύλογη Τιμή-- Ποσοστό χρηματοδότησης / Αντίστροφη μέτρηση-- / -- XLMUSDT -- -- Ποσοστό χρηματοδότησης / Αντίστροφη μέτρηση -- / -- Τιμή δείκτη -- Υψηλ. 24h -- Εύλογη Τιμή -- Κατώτ. 24h -- Κύκλος εργασιών 24 ωρών -- Όγκος 24h -- Ανοιχτή Θέση(0) Ανοιχτή Εντολή (0) Ιστορικό θέσης Ιστορικό εντολών και συναλλαγών Ροή Κεφαλαίων Πορτοφόλι Διάγραμμα Κανόνες Συναλλαγών Διάγραμμα Κανόνες Συναλλαγών Όριο Κινδύνου 1s 1m 5m 15m 1H 4H 1D Τελευταία τιμή Πρωτότυπο Προβ.Συναλλ. Βάθος Πρωτότυπο Προβ.Συναλλ. Βάθος Βιβλίο Εντολών Συναλλαγές στην αγορά Βιβλίο Εντολών -- Τιμή ( USDT ) Ποσότητα ( -- ) Σύνολο ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Μέσος όρος Τιμή ≈ 0 Ποσ 0 Σύνολο 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Μέσος όρος Τιμή ≈ 0 Ποσ 0 Σύνολο 0 -- Α -- S Συναλλαγές στην αγορά Τιμή ( USDT ) Ποσότητα ( -- ) Ώρα -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Άνοιγμα Κλείσιμο Άνοιγμα Κλείσιμο Όριο Αγορά Ενεργοποίηση Διαθέσ. ‎ -- Ποσότητα (--) Αγορά ‎ 0 -- Πώληση ‎ 0 -- Μαξ Λονγκ 0 -- Μέγ. βραχυπρ. 0 -- Άνοιγμα Μακροπ. Άνοιγμα Βραχυπ. Περιθώριο ‎ 0 USDT Περιθώριο ‎ 0 USDT ΕγγραφήΣύνδεση Όριο Αγορά Ενεργοποίηση Διαθέσ. ‎ -- Ποσότητα (--) Αγορά ‎ 0 -- Μαξ Λονγκ ‎ 0 -- Άνοιγμα Μακροπ. Περιθώριο ‎ 0 USDT ΕγγραφήΣύνδεση Ποσότητα (--) Πώληση ‎ 0 -- Μέγ. βραχυπρ. ‎ 0 -- Άνοιγμα Βραχυπ. Περιθώριο ‎ 0 USDT ΕγγραφήΣύνδεση Ποσοστό προμήθειας Ειδικός Διαπραγματευτής - / Λήπτης - Πορτοφόλι

Άνοιγμα Κλείσιμο