<p>1) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η MEXC δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες και ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:</p><article><p>α) Απώλεια κέρδους, απώλεια δεδομένων, απώλεια ευκαιρίας, άυλες ζημιές ή οποιεσδήποτε ζημιές που προκύπτουν από γεγονός Ανωτέρας Βίας.</p><p>β) Η MEXC έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένοι ακόλουθοι και συγκεκριμένες συναλλαγές ενδέχεται να παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα Συμφωνία ή άλλα Νομικά Έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διεξαγωγής απαγορευμένων εμπορικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, χειριστικής ή καταχρηστικής εμπορικής συμπεριφοράς), παρασχέθηκαν δόλιες ή εσφαλμένες πληροφορίες κατά τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού ή, δεν έχετε ενεργήσει καλόπιστα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.</p><p>γ) Η MEXC έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του Ακόλουθου στην Πλατφόρμα είναι ύποπτη για παράνομη ή ακατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διεξαγωγής απαγορευμένων εμπορικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, χειραγώγησης ή καταχρηστικής εμπορικής συμπεριφοράς), δόλιας ή έχουν παρασχεθεί λανθασμένες πληροφορίες κατά τη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού ή, δεν έχετε ενεργήσει καλόπιστα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.</p><p>δ) Απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν από την αγορά ή απόκτηση οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή συναλλαγών μέσω των Υπηρεσιών.</p><p>ε) Η παρερμηνεία ή η παρανόησή σας των Υπηρεσιών, οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια που προκαλείται από την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες και την παρούσα Συμφωνία.</p></article><p>2) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αυτόματων συναλλαγών στις οποίες ο λογαριασμός σας μπορεί να ξεκινήσει και να τερματίσει συναλλαγές χωρίς τη μη αυτόματη παρέμβασή σας.</p><p>3) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η MEXC δεν εγγυάται την επιτυχία οποιασδήποτε αντιγραμμένης συναλλαγής ή το γεγονός ότι η αντιγραμμένη συναλλαγή θα αντιγραφεί στον λογαριασμό του Ακόλουθου. Η αντιγραφή συναλλαγών ενδέχεται να μην αντιγραφεί επιτυχώς για διάφορους λόγους, όπως, ενδεικτικά, η μη τήρηση του ελάχιστου ποσού συναλλαγών αντιγράφων, η μη τήρηση της απαιτούμενης αναλογίας εξασφαλίσεων, η ενεργοποίηση μέτρων ελέγχου κινδύνου και άλλες περιστάσεις που παραβιάζουν ή ορίζονται με άλλο τρόπο από, την παρούσα Συμφωνία ή/και τα Νομικά Έγγραφα.</p><p>4) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να προκύψει καθυστέρηση των Υπηρεσιών και να υποστείτε απώλειες ή/και κόστος και ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να αποτύχουν.</p><p>5) Οι υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποφασίσετε να δεσμεύσετε τις Υπηρεσίες για να αντιγράψετε συγκεκριμένους επενδυτές ή/και να ακολουθήσετε συγκεκριμένες στρατηγικές συναλλαγών, θεωρείται ότι έχετε λάβει υπόψη τη συνολική οικονομική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού σχεδιασμού, και κατανοείτε ότι η χρήση της λειτουργίας Υπηρεσίες είναι εξαιρετικά κερδοσκοπική, και η απώλεια που θα μπορούσατε να υποστείτε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον Επενδυτή. Ο Επενδυτής μπορεί να κάνει τόσο κερδοφόρες όσο και χαμένες συναλλαγές.</p><p>6)Οι Υπηρεσίες που παρέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για αναφορά σας. Εάν λάβετε μια επενδυτική απόφαση με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα ή τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των Υπηρεσιών, αναλαμβάνετε τη δική σας ευθύνη.</p><p>7) Θα πρέπει να κάνετε ανεξάρτητη έρευνα και κρίση πριν λάβετε μια επενδυτική απόφαση. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ανεξάρτητα εάν η επένδυσή σας, η στρατηγική ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες με βάση τους επενδυτικούς σας στόχους και τις προσωπικές και οικονομικές σας συνθήκες.</p><p>8) Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις απώλειες που προκαλούνται από την αυτόματη εκτέλεση λειτουργιών χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπηρεσίες.</p><p>9) Οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Πλατφόρμα προορίζονται για την παροχή δυναμικών συναλλαγών και υπηρεσιών πληροφόρησης για Traders και Followers. Αυτή η Πλατφόρμα δεν παρέχει καμία μορφή επενδυτικών συμβουλών και δεν συνεπάγεται την παροχή τέτοιων πληροφοριών ή λειτουργιών σε οποιαδήποτε μορφή. Θα διεξάγετε ανεξάρτητη έρευνα και θα λαμβάνετε ανεξάρτητες επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής της Πλατφόρμας ή της λειτουργίας Υπηρεσιών.</p><p>10) Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι τα ακόλουθα, χωρίς περιορισμό, είναι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αδυναμία εκτέλεσης των Υπηρεσιών:</p><article><p>α) Ο αριθμός των Ακόλουθων του Επενδυτή έχει φτάσει στο ανώτατο όριο.</p><p>β) Ο Επενδυτής έπαψε να λειτουργεί.</p><p>γ) Η τρέχουσα κατάστασή σας είναι Επενδυτής.</p><p>δ) Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή κεφάλαια στο λογαριασμό σας. και</p><p>ε) Το όριο εντολής του Επενδυτή έχει φτάσει στο ανώτατο όριο.</p></article><p>Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την παρακολούθηση της απόδοσης οποιουδήποτε Επενδυτή στο πλαίσιο της λειτουργίας Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε, να σταματήσουμε ή να αποκλείσουμε την αντιγραφή οποιουδήποτε Επενδυτή στο πλαίσιο της λειτουργίας Υπηρεσιών.</p><p>Η MEXC διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα για τελική επεξήγηση της παρούσας Συμφωνίας εντός του πεδίου εφαρμογής του νόμου.</p>