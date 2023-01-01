Κανόνες Εκδήλωσης

1. Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικά προσκεκλημένους χρήστες που έχουν λάβει επίσημα email συμβάντων ή άλλες ειδοποιήσεις από το MEXC.

2. Οι καθαρές καταθέσεις του λογαριασμού futures πρέπει να πληρούν τους όρους της εκδήλωσης για τουλάχιστον δύο ημέρες. Έγκυρο ποσό κατάθεσης σε λογαριασμό Futures = Ποσό εισροής κατά την περίοδο της εκδήλωσης - Ποσό εκροής κατά την περίοδο της εκδήλωσης.

3. Η ολοκλήρωση του καθορισμένου όγκου συναλλαγών futures σε μία μόνο ημέρα θεωρείται επιτυχής σύνδεση. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση της ημέρας, μπορείτε να επικαιροποιήσετε τη σύνδεσή σας την επόμενη ημέρα και να συνεχίσετε να συνδέεστε. Οι ενημερώσεις ανανεώνονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας UTC+8. Οι συνεχείς συνδέσεις για πολλές ημέρες θα συσσωρεύουν διαδοχικές ημέρες σύνδεσης. Οι ανταμοιβές θα διανεμηθούν με βάση τον υψηλότερο αριθμό συνεχόμενων ημερών σύνδεσης που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκδήλωσης και δεν είναι δυνατή η συσσώρευσή τους.

4. Οι ανταμοιβές κινήτρων συναλλαγών θα υπολογιστούν με βάση τον όγκο των μελλοντικών συναλλαγών σας με προμήθειες συναλλαγών > 0 κατά την περίοδο της εκδήλωσης. Το κρύπτο συναλλαγών δεν είναι περιορισμένο και οι ανταμοιβές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με την υψηλότερη βαθμίδα που δικαιούστε να λάβετε.

5. Οι ανταμοιβές της εκδήλωσης θα διανεμηθούν με τη μορφή μπόνους στον λογαριασμό futures εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της εκδήλωσης. Το μπόνους έχει διάρκεια ισχύος 7 ημερών.

6. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους συμμετέχοντες από την εκδήλωση που συμμετέχουν σε ανέντιμες ή καταχρηστικές δραστηριότητες κατά την περίοδο της εκδήλωσης. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μαζική εγγραφή λογαριασμών για να κερδηθούν πρόσθετα μπόνους και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με παράνομους, δόλιους ή επιβλαβείς σκοπούς, όπως η κακόβουλη ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή η εξαπάτηση.

7. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την εκδήλωση ή τους κανόνες της ανά πάσα στιγμή. Εάν γίνουν προσαρμογές, δεν θα υπάρξει περαιτέρω ειδοποίηση.

8. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας για αυτήν την εκδήλωση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.