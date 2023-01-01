countdown-iconΗ εκδήλωση λήγει σε
Συμμετέχοντες 0

  Έναρξη Εκδήλωσης

    1970-01-01 08:00

  Λήξη Εκδήλωσης

    1970-01-01 08:00

  Διανομή Ανταμοιβών

    10 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της εκδήλωσης

  • Μόνο οι χρήστες που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρώτη τους συναλλαγή Futures μπορούν να εγγραφούν σε αυτήν την εκδήλωση.

Ξετυλίξτε τη Χριστουγεννιάτικη Μαγεία με Κάθε Κουτί!

Κάθε 0 πόντοι σας δίνουν την ευκαιρία να ξεκλειδώσετε ένα Χριστουγεννιάτικο κουτί με εκπληκτικές ανταμοιβές!

Οι Πόντοι μου
          Πρόκληση Προόδου για Αρχάριους
          Χριστουγεννιάτικος Πίνακας Κατάταξης
          Αφθονία Πόντων, Κάθε Μέρα, Κάθε Εβδομάδα!
          Ολοκληρώστε καθορισμένες εργασίες κατά την περίοδο της εκδήλωσης για να κερδίσετε πόντους!
          0Πόντοι
          Εγγραφείτε στην εκδήλωση
          0Πόντοι
          Καταθέστε ≥ 0 USDT εντός επτά ημερών από την εγγραφή
          0Πόντοι
          Ολοκληρώστε την πρώτη σας συναλλαγή Futures
          Εβδομαδιαίες Εργασίες

          Ημέρες Συναλλαγών Futures Αυτήν Την Εβδομάδα

          - -

          Όγκος Συναλλαγών Futures Αυτήν Την Εβδομάδα

          - -

          Εκτ. Πόντοι Αυτήν Την Εβδομάδα

          - -

          Τελευταία Ενημέρωση: -- Κάθε εβδομάδα, θα διανέμεται αυτόματα μόνο η υψηλότερη ανταμοιβή πόντων από τις εβδομαδιαίες εργασίες που έχετε ολοκληρώσει.

          Όροι και Προϋποθέσεις

          1. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στην εκδήλωση για να είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές.

          2. Στον υπολογισμό θα συμπεριληφθούν μόνο οι καταθέσεις εντός αλυσίδας, fiat και P2P.

          3. Μόνο οι όγκοι συναλλαγών futures με αμοιβές >0 θα υπολογίζονται (εξαιρουμένων futures stablecoin, όπως USDC/USDT). Όλα τα στατιστικά στοιχεία συναλλαγών θα βασίζονται στη ζώνη ώρας UTC+8.

          4. Οι υπολογαριασμοί, οι Ειδικοί Διαπραγματευτές Αγοράς και οι Θεσμικοί λογαριασμοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

          5. Οι ανταμοιβές θα εξεταστούν και θα διανεμηθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης. Για τις φυσικές ανταμοιβές, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα επικοινωνήσει απευθείας με τους νικητές για να κανονίσει την παράδοση.

          6. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Μπόνους Futures πριν χρησιμοποιήσετε τα μπόνους σας.

          7. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους όρους παροχής υπηρεσιών. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χρήστες που είναι ύποπτοι για αγοραπωλησίες τύπου wash, μαζικές εγγραφές λογαριασμών, αυτοσυναλλαγές ή χειραγώγηση της αγοράς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

          8. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

          9. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας για αυτήν την εκδήλωση. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.

