Όροι και Προϋποθέσεις

1. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στην εκδήλωση για να είναι επιλέξιμοι για ανταμοιβές.

2. Στον υπολογισμό θα συμπεριληφθούν μόνο οι καταθέσεις εντός αλυσίδας, fiat και P2P.

3. Μόνο οι όγκοι συναλλαγών futures με αμοιβές >0 θα υπολογίζονται (εξαιρουμένων futures stablecoin, όπως USDC/USDT). Όλα τα στατιστικά στοιχεία συναλλαγών θα βασίζονται στη ζώνη ώρας UTC+8.

4. Οι υπολογαριασμοί, οι Ειδικοί Διαπραγματευτές Αγοράς και οι Θεσμικοί λογαριασμοί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

5. Οι ανταμοιβές θα εξεταστούν και θα διανεμηθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης. Για τις φυσικές ανταμοιβές, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα επικοινωνήσει απευθείας με τους νικητές για να κανονίσει την παράδοση.

6. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Μπόνους Futures πριν χρησιμοποιήσετε τα μπόνους σας.

7. Οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους όρους παροχής υπηρεσιών. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει χρήστες που είναι ύποπτοι για αγοραπωλησίες τύπου wash, μαζικές εγγραφές λογαριασμών, αυτοσυναλλαγές ή χειραγώγηση της αγοράς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

8. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

9. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας για αυτήν την εκδήλωση. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών.