Παράδειγμα 1: Ο όγκος συναλλαγών futures Mask σε ημέρα εκδήλωσης είναι 80.000.000 USDT και κατέλαβε την πρώτη θέση στον όγκο συναλλαγών εκείνη την ημέρα. Αν υποθέσουμε ότι το συνολικό pool επάθλων που ξεκλειδώθηκε είναι 1,000,000 USDT και οι ημέρες συναλλαγών της εκδήλωσης είναι 14 ημέρες, τότε η ανταμοιβή μπόνους εκδήλωσης που θα λάβει είναι: Συνολικό Pool Επάθλων 1,000,000 * 25% /14 ημέρες *15% *2 = 5,357 USDT.<br/>Παράδειγμα 2: Ο όγκος συναλλαγών futures Mask σε ημέρα εκδήλωσης είναι 25.000.000 USDT και κατέλαβε την 1η θέση στον όγκο συναλλαγών εκείνη την ημέρα. Ας υποθέσουμε ότι δεν πληρούσε την απαίτηση ελάχιστου όγκου συναλλαγών των 40.000.000 USDT για το έπαθλο της 1ης θέσης, αλλά πληρούσε την απαίτηση ελάχιστου όγκου συναλλαγών των 25.000.000 USDT για το έπαθλο της 3ης θέσης, θα λάβει το έπαθλο της 3ης θέσης.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Κανόνες Εκδήλωσης
Αυτή η θέση airdrop είναι διαθέσιμη μόνο για χρήστες που έχουν προσκληθεί ειδικά από τους επίσημους φορείς της MEXC.
2. Κάθε χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τη θέση airdrop δωρεάν μόνο μία φορά. Οι πράκτορες, οι θεσμικοί χρήστες και οι υπολογαριασμοί δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους όρους υπηρεσίας της MEXC. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετέχοντες από την εκδήλωση που εμπλέκονται σε ανέντιμες ή κακοποιητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
4. Η MEXC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους αυτής της εκδήλωσης χωρίς προειδοποίηση.