ZEREBRO

Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

ΌνομαZEREBRO

ΚατάταξηNo.667

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.56%

Προμήθεια Κυκλοφορίας999,956,702.61388

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,956,932.504695

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9999%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.7873182648277265,2025-01-02

Χαμηλότερη τιμή0.000044985990236046,2024-10-28

Δημόσιο BlockchainSOL

ΕισαγωγήZerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.