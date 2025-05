ZANO

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ΌνομαZANO

ΚατάταξηNo.305

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)8.10%

Προμήθεια Κυκλοφορίας13,431,787

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος14,317,123

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή18.18416003270963,2025-01-07

Χαμηλότερη τιμή0.19191742,2020-12-18

Δημόσιο BlockchainZANO

ΕισαγωγήZano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.