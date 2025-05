YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

ΌνομαYGG

ΚατάταξηNo.343

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)4.45%

Προμήθεια Κυκλοφορίας523,954,059.61061007

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,725,564.322777

Ποσοστό κυκλοφορίας0.5239%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή11.495791520389345,2021-11-20

Χαμηλότερη τιμή0.119167900856695,2023-06-10

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.