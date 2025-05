XNA

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

ΌνομαXNA

ΚατάταξηNo.1680

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)%0,00

Προμήθεια Κυκλοφορίας9.872.903.071

Μέγιστη Προμήθεια21.000.000.000

Συνολικός Όγκος9.872.903.071

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4701%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.006802428768499582,2023-11-26

Χαμηλότερη τιμή0.000070314496375403,2023-06-27

Δημόσιο BlockchainXNA

ΕισαγωγήNeurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.