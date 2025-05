XETA

XANA is AI driven web 3.0 infrastructure custom-built for Metaverse. Broadly Adopted by major institutions, local governments, and global brands.

ΌνομαXETA

ΚατάταξηNo.3827

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος4,925,701,908

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.010018175330566322,2024-06-02

Χαμηλότερη τιμή0.000801914344496472,2025-05-27

Δημόσιο BlockchainAVAX_CCHAIN

ΕισαγωγήXANA is AI driven web 3.0 infrastructure custom-built for Metaverse. Broadly Adopted by major institutions, local governments, and global brands.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.