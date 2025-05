WAT

WatBird Universe is a meme-powered, game-driven IP and brand, onboarding the next 100M+ users to $WAT by hijacking their attention via proven and viral mechanics.

ΌνομαWAT

ΚατάταξηNo.2269

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας12,889,090,910

Μέγιστη Προμήθεια69,696,969,696

Συνολικός Όγκος69,696,969,696

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1849%

Ημερομηνία Έκδοσης2024-09-23 18:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.001106508681826231,2024-09-24

Χαμηλότερη τιμή0.000034041743723998,2025-05-07

Δημόσιο BlockchainTONCOIN

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

