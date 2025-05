W3S

Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

ΌνομαW3S

ΚατάταξηNo.4784

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.0247045813702391,2024-09-22

Χαμηλότερη τιμή0.004278801128783591,2025-05-27

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

