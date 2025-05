VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

ΌνομαVINE

ΚατάταξηNo.574

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)4.48%

Προμήθεια Κυκλοφορίας999,994,104

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος999,994,104

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.47494534861759263,2025-01-26

Χαμηλότερη τιμή0.00008419597421907,2025-01-23

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

