VAIX

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

ΌνομαVAIX

ΚατάταξηNo.2019

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.05%

Προμήθεια Κυκλοφορίας49,875,895.47990035

Μέγιστη Προμήθεια150,000,000

Συνολικός Όγκος50,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.3325%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή35.92655101524664,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.01002462128791707,2025-05-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.