UNI

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

ΌνομαUNI

ΚατάταξηNo.29

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0012%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)132.12%

Προμήθεια Κυκλοφορίας628,688,836.71

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή44.9740635,2021-05-03

Χαμηλότερη τιμή0.418997551386,2020-09-17

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήUniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.