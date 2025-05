UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

ΌνομαUNFI

ΚατάταξηNo.1660

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)12.24%

Προμήθεια Κυκλοφορίας9,548,650.10357291

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000

Συνολικός Όγκος9,548,651.10357291

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9548%

Ημερομηνία Έκδοσης2020-11-14 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή43.91306093,2021-03-01

Χαμηλότερη τιμή0.16605847167079818,2025-04-14

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήUnifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.