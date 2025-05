TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

ΌνομαTUSD

ΚατάταξηNo.115

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)10,86%

Προμήθεια Κυκλοφορίας495 516 083

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος495 516 083

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2018-03-07 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο1 USDT

Υψηλότερη τιμή1.364490032196045,2018-05-16

Χαμηλότερη τιμή0.917876956195,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

