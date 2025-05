TKAI

TAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

ΌνομαTKAI

ΚατάταξηNo.2554

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.02%

Προμήθεια Κυκλοφορίας75,299,878

Μέγιστη Προμήθεια300,000,000

Συνολικός Όγκος300,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2509%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.011759856369327245,2024-12-08

Χαμηλότερη τιμή0.000394640865417938,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήTAIKAI is a hackathon platform that connects companies with talented developers to create solutions. We offer innovators a fun and exciting way to learn new skills, build cool projects, and earn rewards.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.