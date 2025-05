SD

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

ΌνομαSD

ΚατάταξηNo.742

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)8.85%

Προμήθεια Κυκλοφορίας53,284,459.46051195

Μέγιστη Προμήθεια120,000,000

Συνολικός Όγκος120,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.444%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή9.392008992707279,2022-04-06

Χαμηλότερη τιμή0.2375986202937185,2022-10-25

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

