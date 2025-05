RXD

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

ΌνομαRXD

ΚατάταξηNo.1642

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας13,339,825,699.639683

Μέγιστη Προμήθεια21,000,000,000

Συνολικός Όγκος13,339,825,699.639683

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6352%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.009244510112063004,2023-04-15

Χαμηλότερη τιμή0.000154418062569128,2025-03-10

Δημόσιο BlockchainRXD

ΕισαγωγήA fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.