Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

ΌνομαRVN

ΚατάταξηNo.251

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,06%

Προμήθεια Κυκλοφορίας15 196 207 406,094606

Μέγιστη Προμήθεια21 000 000 000

Συνολικός Όγκος15 196 207 406,094606

Ποσοστό κυκλοφορίας0.7236%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0,026499 USDT

Υψηλότερη τιμή0.28542094,2021-02-20

Χαμηλότερη τιμή0.00879405250642,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainRVN

