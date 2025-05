RUM

Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

ΌνομαRUM

ΚατάταξηNo.4752

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,941,502,168

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.0081354434932118,2024-06-18

Χαμηλότερη τιμή0.000179366918402193,2025-05-25

Δημόσιο BlockchainMATIC

ΕισαγωγήPlay & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world!

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.