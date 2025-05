PWEASE

A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House

ΌνομαPWEASE

ΚατάταξηNo.1271

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.59%

Προμήθεια Κυκλοφορίας999,923,144.28935

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,923,144.28935

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9999%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.05455434543403748,2025-03-15

Χαμηλότερη τιμή0.000026314606219194,2025-03-03

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.