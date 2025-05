POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

ΌνομαPOL

ΚατάταξηNo.43

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0007%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.03%

Προμήθεια Κυκλοφορίας10,433,733,272.166595

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος10,433,733,272.166595

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.285660815666811,2024-03-13

Χαμηλότερη τιμή0.15331252511554322,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

