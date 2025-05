PLUG

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

ΌνομαPLUG

ΚατάταξηNo.4741

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια10 000 000 000

Συνολικός Όγκος0

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-06-25 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.03304379164159912,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.00004930600072488,2024-08-20

Δημόσιο BlockchainETH

