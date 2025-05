PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

ΌνομαPANDA

ΚατάταξηNo.1971

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.01%

Προμήθεια Κυκλοφορίας807,994,351

Μέγιστη Προμήθεια888,888,888

Συνολικός Όγκος888,875,758

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9089%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.03023126779915948,2024-03-30

Χαμηλότερη τιμή0.000152185415149597,2024-06-18

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

