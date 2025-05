ORNJ

Orange is a decentralized finance (DeFi) ecosystem of products and services that help consumers and businesses manage Bitcoin and other blockchain protocols.

ΌνομαORNJ

ΚατάταξηNo.1854

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.58%

Προμήθεια Κυκλοφορίας90,550,000

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9055%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.7943700020083129,2024-02-09

Χαμηλότερη τιμή0.010760475697999797,2025-03-12

Δημόσιο BlockchainBRC20

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

