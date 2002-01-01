ONTP

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ΌνομαONTP

ΚατάταξηNo.

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0

Προμήθεια Κυκλοφορίας--

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος1,900,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή,

Χαμηλότερη τιμή,

Δημόσιο BlockchainETH

ΕισαγωγήONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.

Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
Αναζήτηση
Αγαπημένα
ONTP/USDT
ONTACT Protocol
----
--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (ONTP)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Πληροφορίες
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Συναλλαγές στην αγορά
Spot
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
ONTP/USDT
--
--
‎--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (ONTP)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Πληροφορίες
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Loading...