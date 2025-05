ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

ΌνομαONE

ΚατάταξηNo.235

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.12%

Προμήθεια Κυκλοφορίας14,588,170,708.262903

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος14,612,995,708.262915

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-06-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.003175 USDT

Υψηλότερη τιμή0.3798319197326405,2021-10-26

Χαμηλότερη τιμή0.00125670166096,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainONE

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.