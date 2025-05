NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

ΌνομαNFE

ΚατάταξηNo.2674

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.14%

Προμήθεια Κυκλοφορίας104,375,043.61457054

Μέγιστη Προμήθεια900,000,000

Συνολικός Όγκος899,599,999.28

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1159%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.35603402476610446,2024-03-21

Χαμηλότερη τιμή0.001125824787786986,2025-05-28

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

