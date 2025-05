NEOX

Neoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

ΌνομαNEOX

ΚατάταξηNo.4844

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας0

Μέγιστη Προμήθεια21 000 000 000

Συνολικός Όγκος7 852 053 208,127388

Ποσοστό κυκλοφορίας0%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.02459713600757234,2022-09-04

Χαμηλότερη τιμή0.000166107627812403,2025-04-06

Δημόσιο BlockchainNEOX

ΕισαγωγήNeoxa is an innovative Hybrid Proof of Work cryptocurrency that seamlessly merges the realms of gaming and cryptocurrency.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.