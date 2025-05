MULTI

Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.

ΌνομαMULTI

ΚατάταξηNo.1185

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.61%

Προμήθεια Κυκλοφορίας14,541,093.5633

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.1454%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή38.6246297489588,2022-01-14

Χαμηλότερη τιμή0.040700675011833484,2025-04-08

Δημόσιο BlockchainBSC

