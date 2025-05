MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

ΌνομαMOVE

ΚατάταξηNo.141

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.36%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,550,000,000

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος10,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.255%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή1.448985144751115,2024-12-10

Χαμηλότερη τιμή0.15330707223453427,2025-05-06

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

