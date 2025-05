MEMHASH

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

ΌνομαMEMHASH

ΚατάταξηNo.1973

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.05%

Προμήθεια Κυκλοφορίας843,392,248

Μέγιστη Προμήθεια1,250,000,000

Συνολικός Όγκος1,250,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.6747%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.003575393695578749,2025-03-04

Χαμηλότερη τιμή0.000840635820015067,2025-05-01

Δημόσιο BlockchainTONCOIN

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

