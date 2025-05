MCDULL

McDull is a meme token inspired by the popular cartoon piglet from Hong Kong, created by cartoonist Alice Mak and writer Brian Tse. He is known for his innocence and relatable, humorous adventures. Despite his many shortcomings, McDull embodies perseverance and contentment, making him a beloved figure who resonates with audiences through his heartfelt and comedic traits.

ΌνομαMCDULL

ΚατάταξηNo.657

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0,00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας7 555 555 555 554

Μέγιστη Προμήθεια8 888 888 888 888

Συνολικός Όγκος8 888 888 888 888

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8499%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.000015816665141827,2025-01-18

Χαμηλότερη τιμή0.000002415529445112,2024-10-26

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

