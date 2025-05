MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

ΌνομαMASK

ΚατάταξηNo.195

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)341.54%

Προμήθεια Κυκλοφορίας100,000,000

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας1%

Ημερομηνία Έκδοσης2021-02-24 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.85 USDT

Υψηλότερη τιμή97.91962343,2021-02-24

Χαμηλότερη τιμή0.9302019593035298,2025-04-09

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

