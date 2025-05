LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

ΌνομαLOOM

ΚατάταξηNo.1431

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.19%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,242,920,897.5790398

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος1,300,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2018-03-15 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.076 USDT

Υψηλότερη τιμή0.7744539976119995,2018-05-04

Χαμηλότερη τιμή0.002364206396202543,2025-05-27

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

