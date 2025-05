LIFE

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

ΌνομαLIFE

ΚατάταξηNo.2708

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,631,194,572.27

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος10,000,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2631%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.041196202448284376,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.000024382260659893,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

