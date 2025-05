LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

ΌνομαLIBRA

ΚατάταξηNo.1206

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.18%

Προμήθεια Κυκλοφορίας256,424,757.929218

Μέγιστη Προμήθεια1,000,000,000

Συνολικός Όγκος999,993,146.864795

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2564%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή3.27985940270513,2025-02-14

Χαμηλότερη τιμή0.01922200077292896,2025-05-08

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

