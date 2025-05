KWENTA

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

ΌνομαKWENTA

ΚατάταξηNo.1327

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0,00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0,00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)%2,51

Προμήθεια Κυκλοφορίας431.809,088

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος607.155,62

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή804.5456021143065,2023-03-14

Χαμηλότερη τιμή8.377051325343809,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainOP

