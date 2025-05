KROM

Kromatika Finance is a decentralized exchange (DEX) powered by Uniswap and Chainlink offering its users an innovative, more user-friendly trading experience.

ΌνομαKROM

ΚατάταξηNo.2107

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.00%

Προμήθεια Κυκλοφορίας80,280,675

Μέγιστη Προμήθεια100,000,000

Συνολικός Όγκος100,000,000

Ποσοστό κυκλοφορίας0.8028%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.24019408331543107,2022-01-14

Χαμηλότερη τιμή0.005198061460515617,2021-11-18

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.