“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

ΌνομαKNC

ΚατάταξηNo.470

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)11.32%

Προμήθεια Κυκλοφορίας187,182,599.14800358

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος240,097,869.36187205

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2017-09-25 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.5 USDT

Υψηλότερη τιμή5.715659905177939,2022-04-28

Χαμηλότερη τιμή0.25991972993251367,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

