KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

ΌνομαKLEVA

ΚατάταξηNo.1576

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)0.04%

Προμήθεια Κυκλοφορίας68,919,558.48180266

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος68,919,558.48180266

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή0.4502328591384906,2024-01-18

Χαμηλότερη τιμή0.015292010209863226,2022-12-08

Δημόσιο BlockchainKLAY

ΕισαγωγήKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.

Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
Αναζήτηση
Αγαπημένα
KLEVA/USDT
Kleva
----
--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (KLEVA)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Πληροφορίες
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Συναλλαγές στην αγορά
Spot
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.Το MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπείτε στον κόσμο των crypto. Εξερευνήστε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο για αγορά, συναλλαγές και κέρδος σε crypto. Κάντε συναλλαγές με Bitcoin BTC, Ethereum ETH και περισσότερα από 3.000 altcoins.
KLEVA/USDT
--
--
‎--
Υψηλ. 24h
--
Κατώτ. 24h
--
Όγκος 24h (KLEVA)
--
Ποσό 24 ωρών (USDT)
--
Διάγραμμα
Βιβλίο Εντολών
Συναλλαγές στην αγορά
Πληροφορίες
Ανοιχτές Εντολές（0）
Ιστορικό εντολών
Ιστορικό συναλλαγών
Ανοιχτές θέσεις (0)
Loading...