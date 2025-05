IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

ΌνομαIGT

ΚατάταξηNo.875

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.77%

Προμήθεια Κυκλοφορίας93,627,330.8705644

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος993,906,983.8785644

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2024-10-23 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.1 USDT

Υψηλότερη τιμή0.6675938748172612,2024-12-14

Χαμηλότερη τιμή0.19226971371765952,2025-05-24

Δημόσιο BlockchainBSC

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_sourceΑποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα παρέχονται από cmc και δεν θα πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές.